O Μπόμπαν Μαριάνοβιτς μπορεί να κάνει ότι θέλει άνετα στο παρκέ, αφού είναι προστατευμένος από το Shaqtin A' Fool, καθώς ο Σακίλ Ο' Νιλ έδωσε την εντολή να μην μπει τίποτα εκεί.

Μια ξεχωριστή συμπάθεια είναι γεγονός.

.@BobanMarjanovic is safe from #Shaqtin until The Big Diesel says otherwise... pic.twitter.com/0js0iUnwFH

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 16 Νοεμβρίου 2018