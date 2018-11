Giannis: Κάποτε δεν μπορούσαν να που τον όνομα του, τώρα το... απολαμβάνουν(vid)

Όταν είχε πρωτοπάει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον ΝΒΑ έγινε ο απόλυτος εφιάλτης για τους σχολιαστές των αγώνων και όχι μόνο. Τα ρεπορτάζ έδιναν και έπαιρναν με το κατά πόσο μπορούσε κάποιος να πει το όνομα του Γιάννη σωστά.

Οι παρουσιαστές παιδεύονταν, οι οπαδοί δεν είχαν καμία τύχη και ένα νέο... πρόβλημα φάνταζε στον ορίζοντα. Μετά από 5 χρόνια στο ΝΒΑ, 2 φορές στο All Star Game και άπειρα καλά παιχνίδια πλέον μόνο... απόλαυση μπορείς να ακούσεις στην φωνή όποιου καλείται να περιγράψει τις φάσεις του Γιάννη στα παιχνίδι με τους Μπακς.

Ο «Greek Freak» φρόντισε να κάνει άπαντες να μάθουν για τα καλά το όνομα του.

“His last name can make your breath stink and your mouth dry.” @kevinhart4real introduces @giannis_an34 at #NBAAllStar pic.twitter.com/0zuikn6BeP — Milwaukee Bucks (@Bucks) 19 Φεβρουαρίου 2018

You might not be able to spell his name, but you sure won’t forget it: Giannis Antetokounmpo is a 2018 #NBAAllStar starter! #GreekFreak pic.twitter.com/pkFjnclIYg — NBA on TNT (@NBAonTNT) 18 Ιανουαρίου 2018

This kid Giannis Antetokounmpo is going to make you learn how to pronounce his name pic.twitter.com/59y2JIFuMx — Michael Lee (@MrMichaelLee) 15 Απριλίου 2017