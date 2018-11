Τα «είπαν» Γκριν-Ντουράντ, θέλει να ρίξει τους τόνους ο Ντρέιμοντ! (pics)

Μπορεί να έχει γίνει χαμός τις τελευταίες μέρες, μετά τα όσα έγιναν με τον Ντρέιμοντ Γκριν και τον Κέβιν Ντουράντ, αλλά ο πρώτος προσπαθεί να φτιάξει την κατάσταση.

Ο δημοσιογράφος Κρις Χείνς με ποστάρισμα του ανέφερε πως οι δυο τους συζήτησαν και ανέβασε μια φωτογραφία που πάνε παρέα να κάνουν τα σουτάκια τους στην προθέρμανση για το ματς με τους Ρόκετς.

Μένει να δούμε πως θα ανταποκριθούν πάνω στο παρκέ και αν θα υπάρχει κάποια αμηχανία.

Draymond Green and Kevin Durant communicating positively on their way to the arena for shootaround. pic.twitter.com/hrOi3mJY5U

At shootaround this morning in Houston, Draymond Green — to some extent — intends to address heated exchange he had with Kevin Durant. But what’s of note: their locker stalls are positioned right next to each other. The two have already spoken.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 15 Νοεμβρίου 2018