Αποθεώθηκε με την επιστροφή του στο Τορόντο και πήρε «εκδίκηση» ο απολυμένος Κέσεϊ (vids)

Ο Ντουέιν Κέισι ήταν μέχρι πρόσφατα προπονητής των Ράπτορς, αλλά πλέον είναι επικεφαλής των Πίστονς.

Με την επιστροφή του Τορόντο η ομάδα του επιφύλαξε μια έκπληξη καθώς έπαιξε ένα βίντεο αφιερωμένο στον πρώην προπονητή της, με το κοινό να αποθεώνει τον Κέισι, που μάλιστα απολύθηκε μετά των περσινό αποκλεισμό της ομάδας του από τα playoffs και αφού είχε κάνει το ρεκόρ των Ράπτορς με 59 νίκες.

Η μοίρα μερικές φορές παίζει περίεργα παιχνίδια και τελικά σε ένα μοναδικό φινάλε η ομάδα του Ντιτρόιτ κατάφερε και πήρε μια νίκη την τελευταία στιγμή με τους παίκτες να την αφιερώνουν στον προπονητή τους.

Hell yes Dwane Casey earned this victory lap pic.twitter.com/IrV8tE7sxR

Reggie Bullock WINS IT for the Pistons in Dwane Casey's return to Toronto!

— NBA TV (@NBATV) 15 Νοεμβρίου 2018