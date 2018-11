Τι να πει κανείς για τον ΛεΜπρον Τζέιμς!

Ο «Βασιλιάς» ήταν ασταμάτητος κόντρα στους Μπλέιζερς και έζησε μια μοναδική νύχτα για την καριέρα του, πετυχαίνοντας 44 πόντους. Ο ηγέτης των Λέικερς ξεπέρασε τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και ανέβηκε στην 5η θέση στην λίστα με των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Τα νούμερα ζαλίζουν με τον ΛεΜπρον να φτάνει τους 31.425 πόντους, έχει αφήσει ήδη πίσω του τους 31.419 τους Τσάμπερλεϊν και κυνηγά τους 32.292 του Μάικλ Τζόρνταν.

