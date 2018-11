Στα χνάρια του Τζαμπάρ ο Εμπίιντ (pic)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Ο Εμπίιντ οδηγεί εκ του ασφαλούς τους Σίξερς στη regular season. Η Φιλαντέλφια έχει ρεκόρ 9-6 φιγουράροντας στην τρίτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή και ο 24άχρονος άσος μετράει 28.2 πόντους, 13.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ μ.ό.

Μάλιστα οι επιδόσεις του θυμίζουν... Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ, μετρώντας 30+πόντους και 10+ ριμπάουντ σε εννιά περιπτώσεις, κάτι που είχε να συμβεί τα τελευταία 46 χρόνια!

Joel Embiid is the first player to record nine 30-point, 10-rebound games in his first 15 games of a season since Kareem Abdul-Jabbar in 1971-72. #HereTheyCome pic.twitter.com/VWUwr8Ju4u

