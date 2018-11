Τάουνς όπως... Ράντολφ και Ντέιβις! (pic)

Cash Out* - πάρε τον απόλυτο έλεγχο των στοιχημάτων σου! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Συγκεκριμένα έγινε ο 3ος σε αυτό το διάστημα που ύστερα από δύο σερί παιχνίδια μέτρησε τουλάχιστον 64 πόντους και 40 ριμπάουντ.

Οι άλλοι δύο που το είχαν καταφέρει ήταν ο Ζακ Ράντολφ το 2009 (65 πόντοι, 42 ριμπάουντ) και ο Άντονι Ντέιβις το 2016 (68 πόντοι, 40 ριμπάουντ).

Karl-Anthony Towns has 64 PTS and 40 REBS over his last 2 games. Over the last 20 years, only 2 other players have had that many PTS and REBS over a two-game span: Zach Randolph (65 PTS, 42 REBS in 2009) and Anthony Davis (68 PTS, 40 REBS in 2016). @EliasSports pic.twitter.com/EclWFh5Vsh

— NBA.com/Stats (@nbastats) 13 Νοεμβρίου 2018