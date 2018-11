ΝτεΡόζαν για την ανταλλαγή του: «Μεσάνυχτα κάθισα δύο ώρες σε ένα πάρκινγκ για να το επεξεργαστώ» (pic)

Ο ΝτεΡόζαν είναι πλέον ο σταρ των Σπερς, αλλά μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο χρειάστηκε να αποδεχτεί ότι οι Ράπτορς τον αντάλλαξαν χωρίς καν να το έχει φανταστεί.

Η περιγραφή για το πως το έμαθε είναι τουλάχιστον... ιδιαίτερη:

«Ο ΝτεΡόζαν έμαθε ότι έγινε ανταλλαγή, αφού είχε πάει σινεμά. Μόλις έφυγε αργά το βράδυ, τσέκαρε το τηλέφωνο του... Ήταν πεινασμένος οπότε πήγε να πάρει κάτι να φάει. Στο πάρκινγκ σήκωσε το τηλέφωνο του και έμαθε ότι έγινε ανταλλαγή στο Σαν Αντόνιο».

Ο ΝτεΡόζαν θυμάται, «απλά με έπιασε απροετοίμαστο. Κάθισα στο πάρκινγκ για δύο ώρες περίπου και προσπαθούσα να το αναλύσω. Με φρίκαρε το τι έγινε, αλλά έτσι το έμαθα. Μεσάνυχτα να κάθομαι σε ένα πάρκινγκ για δύο ώρες, μέχρι που πήγα σπίτι».

Ο ηγέτης των Σπερς πλέον εντυπωσιάστηκε με το πόσες κλήσεις είχε, αλλά παράλληλα παραδέχτηκε ότι πεινούσε και πήγε να πάρει φαγητό πριν απαντήσει. Όταν είδε τα μηνύματα κατάλαβε ότι είχε γίνει ανταλλαγή.

DeRozan just finished watching a movie when he heard the news about getting traded

