Όλο το ΝΒΑ προσεύχεται για τον άτυχο ΛεΒέρτ! (pics)

Άτυχος στάθηκε ο Κάρις ΛεΒέρτ, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί του πόδι στο ματς με τους Τίμπεργουλβς και αποχώρησε από το παρκέ με φορείο.

Όλο το ΝΒΑ βρίσκεται στο πλευρό του, αφού πολλοί παίκτες της λίγκας με αναρτήσεις του του συμπαραστέκονται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή

Ουέιντ, Πολ, ΜακΚόλουμ, Πορζίνγκις, Λοβ, Γκασόλ, Καντέρ και άλλοι προσευχήθηκαν για να επιστρέψει δυνατός στα παρκέ

I HATE injuries! Prayers up for Caris LeVert! — DWade (@DwyaneWade) 13 Νοεμβρίου 2018

Prayers out to @CarisLeVert!!! Been watchin him play this season and I’ve loved every bit of it! Hate to see him get injured — Chris Paul (@CP3) 13 Νοεμβρίου 2018

Prayers up for @CarisLeVert . Man was out there really serving daily — CJ McCollum (@CJMcCollum) 13 Νοεμβρίου 2018

This guy has been hooping!! its so tough to see that happen... Prayers up for @CarisLeVert Speedy recovery bro!! — Kristaps Porzingis (@kporzee) 13 Νοεμβρίου 2018

Speedy recovery @CarisLeVert! Your career is just starting and I look forward to seeing you continue to play at a high level when you are ready to get back on the court. #NBAFamily — Pau Gasol (@paugasol) 13 Νοεμβρίου 2018