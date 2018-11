Σοκαριστικός τραυματισμός του ΛεΒέρτ, έφυγε με φορείο! (pics & vids)

Σοκ στο ματς των Νετς με τους Τίμπεργουλβς.

Ο Κάρις ΛεΒέρτ προσγειώθηκε άτσαλα στο έδαφος σε μια προσπάθεια του να κόψει τον αντίπαλο του και έσπασε το δεξί του πόδι.

Πάγωσε όλο το γήπεδο, συμπαίκτες και αντίπαλοι, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε εκτός με φορείο.

Ένας παίκτης που έκανε φοβερά πράγματα φέτος και φλέρταρε με το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της λίγκας.

Ταχεία ανάρρωση στον Κάρις! Να επιστρέψει γερός στα παρκέ!

NSFW: Caris LeVert has gone down with a season ending injury. pic.twitter.com/cDNcxh6P3m

Nets and Timberwolves players were visibly upset as Caris LeVert was tended to and carted off with an apparent right ankle injury. pic.twitter.com/VwAPTDHOqM

— SportsCenter (@SportsCenter) 13 Νοεμβρίου 2018