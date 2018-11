Ντουράντ: «Ο Γιάννης δημιουργεί... πρόβλημα» (vid)

Ο «KD» δεν θα μπορούσε, παρά να αναγνωρίσει την προσπάθεια, την θέληση και την ανωτερότητα των Μπακς στο ματς με τους Ουόριορς, ενώ μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για τον «Greek Freak».

«Μας δημιούργησε πολλά προβλήματα στα mismatch, ειδικά στο μαρκάρισμα των ψηλών. Παίζει στο "4" τώρα, οπότε έχει πολλά match ups με τους "μεγάλους". Βγήκαν πολλές φορές σε αιφνιδιασμό. Είναι πολύ αθλητικός. Αλλά όλη η ομάδα έπαιξε πολύ καλά, οι Μπρόγκντον, Μπλέντσο, Κόνατον έκαναν απίστευτη δουλειά, όλη τους η προσπάθεια ήταν πολύ καλή», είπε στην Συνέντευξη Τύπου.

Kevin Durant on the matchup problem that is Giannis Antetokounmpo. #Warriors pic.twitter.com/wlrpNwlXt7

