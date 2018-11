Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Μπλέιζερς και αυτή την φορά νίκησαν τους Κλίπερς με 116-105. Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και ο Ντάμιαν Λίλαρντ ήταν ασταμάτητοι στην επίθεση και οι δυο τους πέτυχαν 48 πόντους. Ο πρώτος είχε 23 πόντους και ο δεύτερος 25 κάνοντας εντυπωσιακά πράγματα μέσα στο παρκέ.

CJ McCollum (23 PTS) and Damian Lillard (25 PTS) combine for 48 PTS in the @trailblazers win at home! #RipCity pic.twitter.com/KGALdMIaDu

— NBA (@NBA) 9 Νοεμβρίου 2018