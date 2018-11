Η εμφάνιση του Λέοναρντ που οδήγησε τους Ράπτορς σε ακόμα μια νίκη (vid)

Σε τρομερή κατάσταση βρίσκονται οι Ράπτορς, πηγαίνοντας από νίκη σε νίκη και έχοντας ξεκινήσει εντυπωσιακά την σεζόν. Ούτε οι Κινγκς μπόρεσαν να μπουν εμπόδιο στην πορεία τους και η ομάδα του Τορόντο πέρασε από το Σακραμέντο με 105-114.

Οδηγός του για ακόμα μια φορά ήταν ο Λέοναρντ που σε ακόμα ένα παιχνίδι ήταν εντυπωσιακός. Μέτρησε 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ προσθέτοντας ακόμα μια γεμάτη εμφάνιση στην πορεία του.

Kawhi Leonard's game-high 25 PTS guide the @Raptors to their 11th victory of the season! #WeTheNorth pic.twitter.com/30oq2lpHFu

— NBA (@NBA) 8 Νοεμβρίου 2018