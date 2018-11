O Ρόουζ έκανε ρεκόρ καριέρας και στα τρίποντα με 7 στα 9! (vid & pic)

Συνεχίζει να είναι εντυπωσιακός ο Ντέρικ Ρόουζ και κόντρα στους Λέικερς επέστρεψε με μια ακόμα μοναδική εμφάνιση.

Μετά το ρεκόρ καριέρας στους πόντους (έβαλε 50 στο ματς με τη Γιούτα) ο DRose έκανε ρεκόρ καριέρας και στα τρίποντα πετυχαίνοντας 7 σε 9 προσπάθειες!

Τέλειωσε το ματς με τους Λέικερς με 31 πόντους και μοίρασε και 5 ασίστυ.

DERRICK ROSE makes it a one-point game with his 7th triple!

That's the 20th 3 for the @Timberwolves, which is a new franchise-record.#AllEyesNorth 110#LakeShow 111

WATCH on @ESPNNBA pic.twitter.com/2EpK5mnxDJ

— NBA (@NBA) 8 Νοεμβρίου 2018