Ο άνθρωπος ξέρει πολύ μπάσκετ και το δείχνει με κάθε ευκαιρία. Ο λόγος για τον Νίκολα Γιόκιτς που και κόντρα στους Γκρίζλις έδειξε τι μπορεί να κάνει. Συγκεκριμένα έκλεψε την μπάλα, διέσχισε όλο το γήπεδο και την στιγμή που πήγε να χάσει την μπάλα, την... χαστούκισε και την έστειλε συστημένη στον Μάρεϊ που σκόραρε.

Nikola always finds a way to get the assist. pic.twitter.com/7NZO5SlfeC

— Denver Nuggets (@nuggets) November 8, 2018