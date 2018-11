Τα ρεκόρ του Ντόντσιτς στο ξεκίνημα της σεζόν! (pics)

Όπως ανέφερε το NBA.com/Stats o Ντόντσιτς έχει μέχρι στιγμής 19,4 πόντους κατά μέσο όρο, 6,6 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ. Το εν λόγω σκοράρισμα είναι το 3ο καλύτερο από rookie από τη σεζόν 2011-12 και μετά! Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Ντόνοβαν Μίτσελ (20,5π.) και δεύτερος ο Τζοέλ Εμπίντ (20,2π.) Και να ΄ταν μόνο αυτό;

Ο Σλοβένος γκαρντ επιχειρεί 13,3 drive σε κάθε ματς και έχει το 5ο καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ όταν μετά τη διείσδυση δίνει τη μπάλα στον κατάλληλο παίκτη για την ασίστ!

Luka Doncic is averaging 19.4 PTS/6.6 REB/4.6 AST, with his scoring average being on pace for the third highest rookie average since 2011-12. #MFFL



Donovan Mitchell (20.5) and Joel Embiid (20.2) are the only others to have topped that mark. pic.twitter.com/vX5PJQIYXA

— NBA.com/Stats (@nbastats) 6 Νοεμβρίου 2018