Νοβίτσκι, Ντόντσιτς και οι υπόλοιποι παίκτες των Μαβς «δολοφονούν» κλασσικά τραγούδια! (vid)

Ακούστε τον Ντιρκ Νοβίτσκι να ερμηνεύει (για την ακρίβεια να «σκοτώνει») το «You are my sunshine», όπως τον Λούκα Ντόντσιτς να... κακοποιεί 2+1 κομμάτια.

Φυσικά δεν ήταν μόνο αυτοί που... καλύτερα να παίζουν μπάσκετ παρά να τραγουδούν. ΝτιΆντρε Τζόρνταν, Ντάριλ Μέικον, Ντένις Σμιθ Τζούνιορ, Ουέσλι Μάθιους θα... περάσουν επίσης από την οθόνη σας.

The songs you love butchered by the players you love even more... Now That's What I Call Mavericks! pic.twitter.com/sRXB7Q4CPL

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 7 Νοεμβρίου 2018