Οι Μάβερικς θα αντιμετωπίζουν απόψε τους Ουίζαρντς και σίγουρα ο Σλοβένος θα κληθεί να μαρκάρει τον Τζον Ουόλ. ή μήπως όχι;

«Είναι πολύ γρήγορος γι μένα. Θα δώσω να τον μαρκάρει κάποιος άλλο», ήταν η χιουμοριστική ατάκα του Λούκα Ντόντσιτς.

Dallas Mavericks rookie Luka Doncic asked about John Wall’s speed and if he’s ready for it tonight.

Doncic smiles and says: “He’s too fast for me. I think I’m going to give the job to someone else.”

— Candace Buckner (@CandaceDBuckner) 6 Νοεμβρίου 2018