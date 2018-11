Από το... σπίτι του το έβαλε ο Τάιλερ Τζόνσον στο τέλος της πρώτης περιόδου στο Χιτ-Πίστονς.

Ο γκαρν του Μαϊάμι σηκώθηκε για τρεις λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και έστειλε την μπάλα στο διχτάκι.

Απολαύστε την τριποντάρα

Tyler Johnson knocks down the Q1 buzzer beater just inside half court! #HEATCulture pic.twitter.com/EC19k8Bbnl

— NBA (@NBA) 6 Νοεμβρίου 2018