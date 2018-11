«Ο Γιάννης "τερμάτισε" την καριέρα του Κουφού»! (pic & vid)

Ο Greek Freak έκανε triple-double σε τρεις περιόδους κόντρα στο Σακραμέντο, ευστόχησε ακόμα και σε τρίποντο ενώ κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον Κώστα Κουφό προσφέροντας το highlight της βραδιάς στο Μιλγουόκι!

Το τρολάρισμα στον Έλληνα σέντερ των Κινγκς συνεχίστηκε στη Wikipedia αφού στο βιογραφικό του... προστέθηκε ότι «η καριέρα του ολοκληρώθηκε βίαια στις 4 Νοεμβρίου 2018 έπειτα από το τόμαχοκ κάρφωμα του Γιάννη»!

Φυσικά το... επίμαχο σημείο αποσύρθηκε μετά από λίγο.

Giannis...WHY YOU DUNK ON HIM LIKE THAT!?!

#FearTheDeer pic.twitter.com/GAdXcY4jH4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Νοεμβρίου 2018