Σε αυτοκίνητο του Nascar η μορφή του Αντετοκούνμπο! (vids)

Οι αγώνες Nascar είναι από τους πλέον διαδεδομένους στις ΗΠΑ και η θεαματικότητά τους είναι εφάμιλλη με αυτή του ΝΒΑ, του NFL και του MLB.

Με αφορμή και το cover του ΝΒΑ 2Κ19, ο οδηγός Κρίστοφερ Μπελ επέλεξε τον Γιάννη για να βρίσκεται στο αυτοκίνητό του.

Φυσικά το γεγονός αυτό εντυπωσίασε τον Έλληνα σούπερ σταρ ο οποίος έκανε αμέσως retweet τις ανάλογες αναρτήσεις.

Excited to have @NBA2K on our @GameStop #Camry this weekend @TXMotorSpeedway! pic.twitter.com/UBAaWmKqx0

— Christopher Bell (@CBellRacing) 1 Νοεμβρίου 2018