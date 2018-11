Επέστρεψε δριμύτερος μετά από 3 ματς στα οποία έλειπε.

Ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 25 πόντους με 5/12 τρίποντα, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα, κάτι που επέτρεψε στους Ρόκετς να νικήσουν τους Μπουλς.

Απολαύστε τον Μούσια

James Harden returns to score 25 PTS & 7 ASTS in the @HoustonRockets W! pic.twitter.com/p7CpTNyVTB

— NBA (@NBA) 4 Νοεμβρίου 2018