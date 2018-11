Οι Ουόριορς δεν είχαν πρόβλημα κόντρα και στους Τίμπεργουλβς και νίκησαν εύκολα με 116-99. Ο Κέβιν Ντουράντ πήρε την σκυτάλη από Κάρι και Τόμπσον και βγήκε μπροστά με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 36 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

KD (33 PTS, 13 REB) had himself a night as the @warriors pulled away from the T-Wolves late! #DubNation pic.twitter.com/KQFI8SdzCB

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 3 Νοεμβρίου 2018