Οι Μπακς δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν το αήττητο σερί τους, αφού οι Σέλτικς πήραν... φωτιά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Οι Κέλτες έκαναν ρεκόρ στα τρίποντα, αφού ευστόχησαν σε 24 προσπάθειες.

Για τη Βοστώνη ο Κάιρι Ίρβινγκ είχε 6 τρίποντα και ο Μάρκους Μόρις 5.

The @celtics knock down a franchise-record 24 3PM to win their 4th straight game & improve to 6-2! #CUsRise pic.twitter.com/HSXZLFQe3e

— NBA (@NBA) 2 Νοεμβρίου 2018