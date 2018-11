Κερ: «Δεν θα έχουμε λεφτά για τον Κάζινς, ας τον βοηθήσουμε να βρει ένα μεγάλο συμβόλαιο»!

Ο «Boogie» υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο το καλοκαίρι με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ, αλλά το μέλλον του προδιαγράφεται... δυσοίωνο στην ομάδα.

Και ο Στιβ Κερ εξέφρασε αυτή την πεποίθηση, αλλά με έναν εκπληκτικό και αληθινό τρόπο.

«Δεν θα έχουμε τα λεφτά που χρειάζονται για να τον υπογράψουμε και του χρόνου, οπότε θέλουμε να τον βοηθήσουμε να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και να υπογράψει ένα σπουδαίο συμβόλαιο αλλού», είπε για τον παίκτη του, δείχνοντας την αξία που έχει!

Steve Kerr on Boogie's 1-year deal: "We're not going to have money to sign him next year so we'd like to help him win a championship and sign a great contract somewhere else." pic.twitter.com/by2M47uDFn

— Bleacher Report (@BleacherReport) 1 Νοεμβρίου 2018