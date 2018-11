Πιθανή τιμωρία για τον Τζέι Αρ Σμιθ από το ΝΒΑ (pic)

Όπως αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, η κορυφαία λίγκα θα εξετάσει αν η δήλωση του 33χρονου γκαρντ αποτελεί άμεσο αίτημα για trade και αν αποφανθεί πως ναι, τότε δεν θα γλιτώσει το πρόστιμο.

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στην περίπτωση του Έρικ Μπλέντσο, όταν τιμωρήθηκε με πρόστιμο $10.000, για την ανάρτησή του «Δεν θέλω να είμαι εδώ», που είχε κάνει, όταν ήταν στους Σανς.

JR Smith was asked: "Are you hoping for a trade?" He responded, "Yeah." The NBA will examine if that constitutes a public trade request, which exposes him to a fine under the CBA. Eric Bledsoe was popped $10K for the "I don't wanna be here," tweet in Phoenix.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Νοεμβρίου 2018