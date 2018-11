Γκριεζμάν σε Ρόουζ: «Δεν τα παράτησες ποτέ!» (pic)

Έπειτα από τη νίκη επί της Κροατίας και την κατάκτηση του Μουντιάλ, ο Αντουάν Γκριεζμάν είδε τους δημοσιογράφους να συζητούν με τον Πολ Πογκμπά μπροστά στην κάμερα και χωρίς να διστάσει, εισέβαλε στο πλάνο, πήρε το μικρόφωνο και δήλωσε: «Αγαπώ τον Ντέρικ Ρόουζ», προκαλώντας τα σχετικά γέλια από τους ρεπόρτερ και τον συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας!

Ο D-Rose έκανε ρεκόρ καριέρας σκοράροντας 50 πόντους στη νίκη με 128-125 επί των Τζαζ και ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης έγραψε στο Twitter: «Η αποφασιστικότητά σου ήταν καταπληκτική στις χειρότερες στιγμές και τώρα η σκληρή δουλειά σε ξεπληρώνει! Δεν τα παράτησες ποτέ! Σεβασμός Ντέρικ Ρόουζ».

Your determination was amazing on the worst moments and now the hard work pays off. You never gave up!! Respect @drose pic.twitter.com/Eow01EL1jx

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 1 Νοεμβρίου 2018