Τζέι Αρ Σμιθ: «Ελπίζω σε trade»! (pic & vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Την επιθυμία να φύγει από το Κλίβελαντ εξέφρασε δημοσίως ο Τζέι Αρ Σμιθ.

Ο Αμερικανός θέλει να φύγει από τους «ιππότες», αφού ανέφερε πως ελπίζει να γίνει trade και αποκάλυψε πως η ομάδα γνωρίζει ήδη την επιθυμία του.

Αιτία είναι ο ρόλος που έχει ο 33χρονος γκαρντ στην ομάδα, αφού του έγινε γνωστό πως θα έχει μικρό χρόνο συμμετοχής, ενώ στο ματς με τους Χοκς δεν έπαιξε καθόλου.

J.R. Smith is "hoping for a trade" from the Cavs per @ChrisFedor pic.twitter.com/hp7QvqnHxa

— Bleacher Report (@BleacherReport) 1 Νοεμβρίου 2018