Ο Κλέι Τόμπσον μεταμορφώθηκε σε Τζάκι Μουν! (pics & vid)

Ο Κλέι Τόμπσον στις 30/10 μέτρησε 52 πόντους σε 26 λεπτά, με 14 εύστοχα τρίποντα κι έγραψε ιστορία! Αυτό, όμως, που τράβηξε τα βλέμματα εκείνο το βράδυ ήταν headband που φορούσε, το οποίο θύμισε τον Τζάκι Μουν.

Ελέω Halloween, λοιπόν, ο παίκτης των Ουόριορς είπε να ντυθεί στον... αγαπημένο του χαρακτήρα, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Ουίλ Φέρελ.

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ φιλοξένησαν τους Πέλικανς και ο Τόμπσον έφτασε στην «Oracle Arena» ντυμένος έτσι...

Klay's a legend for this pic.twitter.com/uSGHPUep9u

why is klay thompson making me like him pic.twitter.com/Yb6SwE9dgQ

— thiccen loans arena (@LilHannahS) 1 Νοεμβρίου 2018