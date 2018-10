Ο ένας Ιταλός κι ο άλλος Σέρβος που σημαίνει πως έχουν «μέσα» τους το ποδόσφαιρο.

Γκαλινάρι και Μαριάνοβιτς έπαιξαν ποδόσφαιρο δείχνοντας τις ικανότητές τους με κεφαλιές και τακουνάκια!

Danilo Gallinari and Boban Marjanovic showing their soccer talent. It’s in their DNA being from Italy and Serbia, right?

E se @gallinari8888 e Marjanovic fossero fenomeni anche a calcio? pic.twitter.com/7wnzvo39g9

— Davide Chinellato (@dchinellato) 30 Οκτωβρίου 2018