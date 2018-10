Αποσύρουν τον αριθμό του Τζινόμπιλι οι Σπερς! (pics)

Στις 28 Μαρτίου, το Νο.20 του Αργεντινού φόργουορντ θα φιγουράρει πια στην οροφή του «ΑΤ&Τ Center»!

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Σαμς Τσαράνια, οι Σπερς θα αποσύρουν τον αριθμό της φανέλας του Τζινόμπιλι την συγκεκριμένη ημερομηνία, που η ομάδα του Σαν Αντόνιο θα αντιμετωπίσει τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο πρώην πια ΝΒΑer, που πέρασε 16 χρόνια με τα «σπιρούνια», ανακοίνωσε την απόσυρσή του το καλοκαίρι που μας πέρασε, ενώ είχε δώσει και μια απολαυστική συνέντευξη Τύπου, όταν επέλεξε να μιλήσει για την απόφασή του.

