Με τα 14/24 σουτ που είχε έξω από τα 7.25 μέτρα, ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έγραψε τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ με τα περισσότερα τρίποντα σε ένα ματς.

Αναρωτιέστε από που ευστόχησε ο Κλέι Τόμπσον; Ρίξτε μια ματιά στο γράφημα που ακολουθεί.

All 14 of Klay Thompson's threes from his NBA record setting performance in Chicago!



52 PTS

18-29 FGM (62.1%)

NBA RECORD 14 3-Pointers

14-24 3PFG (58.3%) pic.twitter.com/ZxaHRwWwoK

— NBA.com/Stats (@nbastats) 30 Οκτωβρίου 2018