Αρνητικό ρεκόρ 28ετίας η άμυνα των Ουίζαρντς (pic)

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Ουάσινγκτον έχει δεχθεί 750 πόντους στα πρώτα έξι παιχνίδια, οι περισσότεροι που έχει δεχθεί ομάδα του ΝΒΑ από τους Νάγκετς του 1990-91.

Τότε, η ομάδα του Ντένβερ είχε δεχθεί σε ισάριθμα ματς 916 πόντους (158-162 Ουόριορς, 140-110 Μάβερικς, 145-135 Ρόκετς, 161-153 Σπερς, 129-135 Σιάτλ Σουπερσόνικς, 173-143 Σανς) και είχε υποστεί έξι ήττες.

— Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) 29 Οκτωβρίου 2018