Μπρόγκντον: «Ο κόουτς φέρεται το ίδιο από τον Γιάννη μέχρι τον τελευταίο στον πάγκο»

Οι Μπακς πηγαίνουν από νίκη σε νίκη, έχουν κάνει ένα εντυπωσιακότατο 5-0 στο ΝΒΑ και σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο Μάικ Μπούντενχολζερ κάνει διαχείριση του ρόστερ και αυτό είναι κάτι που το παραδέχονται δημόσια και οι παίκτες. Ο Μάλκολμ Μπρόγκντον αποθέωσε τον κόουτς της ομάδας, ενώ έκανε και ξεχωριστή αναφορά στην διαχείριση του Γιάννη.

«Έχουν αλλάξει όλα. Τα εύσημα πέφτουν στον κόουτς. Όχι μόνο έχουμε σπουδαία συστήματα για να αναδεικνύουμε τα προτερήματα μας και τις δυνατότητες μας κάθε βράδυ, αλλά φροντίζει και για τα σώματα μας. Δεν νοιώθουμε εξαντλημένοι. Νοιώθουμε υγιείς.

Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν και νομίζω αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Να μένεις υγιής. Τους κρατάει όλους σε εγρήγορση. Φέρεται στον Γιάννη με τον ίδιο τρόπο όπως και στον ίδιο παίκτη του πάγκου, οπότε έχει κερδίσει τον σεβασμό μας. Όλοι είναι μέρος του συστήματος και απολαμβάνουμε να παίζουμε για αυτόν».

"Complete credit to Bud, not only do we have a great system that plays to our strengths...but he takes care of our bodies. We don't feel run down."

