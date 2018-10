Μπουλς: Μόνο οι Τζόρνταν και ΛαΒίν ξεκίνημα με τέσσερις «30άρες»(pic)

«Καυτός» είναι στο ξεκίνημα της σεζόν ο Ζακ ΛαΒίν.

Ο γκαρντ των Μπουλς έχει... γράψει τέσσερις «30άρες» στα πρώτα ματς των «ταύρων», μετά την «32άρα» που έβαλε και στους Χόρνετς.

Πλέον θα νιώθει δέος γιατί έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία του Σικάγο που ξεκινά με 4«30άρες» μετά τον ανυπέρβλητο Μάικλ Τζόρνταν και τη σεζόν 1986-87.

Zach LaVine has scored at least 30 points in each of the Bulls' first 4 games this season.

He joined Michael Jordan in 1986-87 as the only players in @chicagobulls history with at least 30 points in each of the team's first 4 games of a season. pic.twitter.com/8jZ7ArUY2g

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 25 Οκτωβρίου 2018