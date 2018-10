Εξωπραγματικός Κάρι με 51 πόντους σε 32 λεπτά! (vids)

Ο Στεφ Κάρι έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο και το καταφέρνει. Κόντρα στους Ουίζαρντς αποφάσισε να κάνει εκείνος «μαγικά» και πυροβολούσε από παντού.

Τελικός απολογισμός;

Τέλειωσε το ματς με 51 πόντους, 3 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 15/24 δίποντα, 11/16 τρίποντα και 10/10 βολές και όλα αυτά πρόλαβε και τα έκανε σε 32 λεπτά συμμετοχής και μόλις 3 δωδεκάλεπτα..

Τα λόγια είναι περιττά:

— Golden State Warriors (@warriors) 25 Οκτωβρίου 2018