Στα χνάρια του... Τζαμπάρ ο Άντονι Ντέιβις (pic)

Μετά και την αναμέτρηση με τους Κλίπερς όπου μέτρησε 34 πόντους και 13 ριμπάουντ κατάφερε για τρίτο σερί ματς από την έναρξη της σεζόν να έχει 25+ πόντους και 10+ ριμπάουντ.

Κάτι που συμβαίνει για δεύτερη σερί σεζόν! Εάν και εφόσον πραγματοποιήσει ανάλογο ξεκίνημα την επόμενη χρονιά (2019-2020) τότε θα «φτάσει» τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος το κατάφερε από τη σεζόν 1970-71 έως και τη σεζόν 1972-73.

Anthony Davis has had 25+ Pts & 10+ Reb in each of his first 3 games this season, after doing the same last season.

The last player to have 25-10 in his first 3 games in consecutive seasons was Kareem Abdul-Jabbar in 3 straight seasons from 1970-71 to 1972-73 h/t @EliasSports pic.twitter.com/V52x1SafM2

