Στο ισχίο στο ματς με τους Σανς ο Ουίλ Μπάρτον και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο.

Ο παίκτης των Νάγκετς θα χειρουργηθεί και αναμένεται να χάσει τις επόμενες 5-6 εβδομάδες σύμφωνα με το ESPN

Tην περασμένη σεζόν ήταν 4ος στην ψηφοφορία για τον καλύτερο 6ο παίκτη, ενώ μέτρησε 15.7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ σε 81 εμφανίσεις.

Barton placed fourth in Sixth Man of the Year voting in 2017-18, averaging 15.7 points, five boards, and 4.1 dimes in 81 contests.