Περίμενε πιο βαριά ποινή ο Ίνγκραμ!

«Η ευθύνη είναι δική μου! Είμαι αυτός που προκάλεσε ό,τι ακολούθησε και θα αναλάβω την πλήρη ευθύνη για όλες τις πράξεις μου! Ήμουν 100% λάθος για τους συμπαίκτες μου όμως βγήκα μπροστά γι' αυτούς. Αυτό κάνω σε κάθε περίπτωση»! ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ίνγκραμ, ο οποίος θυμίζουμε πως τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων αγώνων.

Πρόσθεσε, δε, πως: «Η ποινή ήταν καλύτερη απ' ότι περίμενα. Είμαι χαρούμενος που είναι μόνο τέσσερις αγώνες όμως ξέρω ότι πρέπει να ελέγχω καλύτερα τα συναισθήματά μου».

Ingram: "It’s my full responsibility. I think I’m the one that caused action and I’m going to take full responsibility for every action that I did. 100 percent that I was wrong for my teammates but I also stepped up for my teammates and that is what I’m going 10 times out of 10."

— Kyle Goon (@kylegoon) 22 Οκτωβρίου 2018