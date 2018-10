Ρόκετς: «Ο Ρόντο έφτυσε τον Πολ πριν τις γροθιές!» (pic)

Το ματς μεταξύ των Ρόκετς και των Λέικερς έχει και... τρίτο ημίχρονο.

Μετά τον χαμό που έφερε μπουνιές μεταξύ Ραζόν Ρόντο και Κρις Πολ, ήρθαν οι Τεξανοί να ρίξουν την ευθύνη στον γκαρντ των λιμνανθρώπων.

Η ομάδα από του Χιούστον καταγγέλει πως ο Ρόντο έφτυσε τον Πολ πριν γίνει ρινγκ το παρκέ του Staples Center, κάτι που αρνούνται οι Λέικερς και φυσικά ο Ρόντο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει πάντως ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι δύο παίκτες δεν είχαν καλές σχέσεις.

Sources: Lakers officials watched tape and are backing Rajon Rondo’s contention that he didn’t spit on Chris Paul. Meanwhile, CP3 and Rockets are insisting that Rondo did spit. “Lot of history between them,” one source connected to both players says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 21 Οκτωβρίου 2018