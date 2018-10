Ο φόργουορντ της ομάδας της Μινεσότα δεν έκανε καθόλου προετοιμασία λόγω της επιθυμίας του να αποχωρήσει από τους Τίμπεργουλβς κι έτσι ο Τομ Τίμποντο αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει απόψε.

Στα δύο πρώτα ματς των Τίμπεργουλβς ο Τζίμι Μπάτλερ έπαιξε αρκετά κι έτσι αποφασίστηκε να τον ξεκουράσουν στο παιχνίδι κόντρα στους Μάβερικς.

Minnesota has decided to rest Jimmy Butler tonight in Dallas … second night of a back-to-back

— Marc Stein (@TheSteinLine) 20 Οκτωβρίου 2018