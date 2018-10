Ο Κρις Νταν θα απουσιάσει από το ματς των Μπουλς με τους Σίξερς εξαιτίας ενός προσωπικού του ζητήματος και ο Φρεντ Χόιμπεργκ ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη.

Στη θέση του ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος πέρυσι είχε 8.8 πόντους και 4.5 ασίστ.

Όσον αφορά τον Νταν, μέτρησε 13.4 πόντους, 6 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ.

“Kris Dunn is excused tonight for a personal matter. We will start Cam Payne in his place.” Coach Hoiberg

