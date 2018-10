Απεβίωσε ο συνιδιοκτήτης της Microsoft και ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς (pics)

Θρήνος για τους Μπλέιζερς, αφού ο ιδιοκτήτης της ομάδας Πολ Άλεν, απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών. Ο Άλεν είχε διαγνωστεί και πάλι με καρκίνο στο αίμα ύστερα από εννέα χρόνια, είχε δηλώσει αισιόδοξος για αυτή την νέα «μάχη», αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Παρουσιάστηκαν επιπλοκές και μέσα σε λίγες ημέρες, από τότε που έγινε γνωστό ο επιχειρηματίας απεβίωσε.

Ήταν συνιδρυτής της Microsoft μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς, ήταν ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς από το 1988, ενώ το 1997 απέκτησε και τους Σιάτλ Σίχοκς ομάδα του NFL.

Η ομάδα του Πόρτλαντ «αποχαιρέτισε» μέσω twitter τον ιδιοκτήτη της με μια φωτογραφία και ένα απλό μήνυμα.

«Μας λείπεις, Σε ευχαριστούμε, Σε αγαπάμε»

