Τζόρνταν για Ντόντσιτς: «Τα αγγλικά του είναι απαίσια, αλλά τον αγαπώ»! (pic)

Από τότε που ο νεαρός Σλοβένος πήγε στο ΝΒΑ, κερδίζει όλο και περισσότερους... πόντους στην εκτίμηση των άλλων.

Τόσο για τα αγωνιστικά του προσόντα, όσο και για τον χαρακτήρα του.

Ο συμπαίκτης του, ΝτεΆντρε Τζόρνταν, μάλιστα, έδειξε να τον λατρεύει με μια απίθανη ατάκα που είπε.

«Αγαπώ τον Λούκα! Τα αγγλικά του είναι απαίσια, αλλά είναι φοβερός τύπος!».

DeAndre Jordan on getting to know Luka Doncic.

— Brice Paterik (@80GradeWhitt) 10 Οκτωβρίου 2018