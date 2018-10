Buzzer beater από τη σέντρα ο «Βασιλιάς» (vid)

Πραγματικά απολαυστικός ήταν στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Ουόριορς για την preseason ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» μόλις σε 18 λεπτά είχε 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ στο διάστημα αυτό, αλλά το κυριότερο ήταν το buzzer beater που πέτυχε με το οποίο έκλεισε το ημίχρονο. Ο Τζέιμς πήρε την μπάλα λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και με κανονικό σουτ, όχι απλά πέταγμα της μπάλας, την έστειλε στο καλάθι, κάνοντας τον κόσμο να τρελαθεί!

That's how you close out a half!#LakeShow (: @SpectrumSN & ESPN) pic.twitter.com/a4fUVBvoxO

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 11, 2018