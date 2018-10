Στην Under Armour ο Εμπίντ! (pic)

Όπως έγραψε ο Σαμς Τσαράνια, ο Καμερουνέζος σέντερ των Φιλαντέλφια 76ers υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Under Armour και θα γίνει ο πιο... ακριβοπληρωμένος ψηλός της εταιρείας.

Μέχρι πρότινος, ο Εμπίντ ήταν στην Adidas αλλά πλέον θα περιμένει τα «signature shoes» από τη νέα του εταιρεία.

76ers star Joel Embiid has signed a multiyear endorsement contract with Under Armour, a deal making him highest paid big man on shoe deal, per sources. Embiid had been with Adidas.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 10 Οκτωβρίου 2018