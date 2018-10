Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Κυρίαρχος ήταν ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς στο ματς με τους Νάγκετς.

Ο παίκτης των Κλίπερς μέτρησε 14 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, δείχνοντας έτοιμος για τη σεζόν που έρχεται.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

Boban Marjanovic sets the tone in LA, leading the @LAClippers to victory with 14 PTS, 12 REB, 3 BLK! #NBAPreseason pic.twitter.com/OYr0j4aoho

— NBA (@NBA) 10 Οκτωβρίου 2018