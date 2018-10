Αρχίζει να... ζεσταίνεται ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας έκανε... πλάκα με 37 πόντους, 9 τρίποντα και 9 ασίστ κόντρα στους Sharks, δείχνοντας πως για άλλη μια σεζόν θα τρελάνει κόσμο.

Απολαύστε τον ηγέτη των Ρόκετς

James Harden erupts for 37 PTS, 9 3PM, 9 AST in 3 quarters of game action! #NBAPreseason pic.twitter.com/qH1nfkN4E1

