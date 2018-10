Ο 22χρονος γκαρντ/φόργουορντ μπορεί να είχε 1/3 τρίποντα, αλλά έβαλε το κρίσιμο και συνολικά μέτρησε 25 πόντους, για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Ο ΛεΒέρτ είχε 17 πόντους, 8 ασίστ και 9 ριμπάουντ και ο Άλεν 17 πόντους και 9 ριμπάουντ επίσης.

Από την άλλη, ο Γκάλογουεϊ ειχε 24 πόντους και οι Μπούλοκ και Ντράμοντ από 14, με τον δεύτερο να μαζεύει και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 15-27, 43-50, 79-80, 102-102 (κ.α.), 108-110 (παρ.).

Didn't get the win, but plenty of good plays from this one.

The teamwork that tied it up! #PistonsNow

psssst....@_bigjayy_ had more blocks than just that one against Blake.

(Obviously we still included that here, because we're not trying to deprive you or anything.) pic.twitter.com/mYs6YZ3hob

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 9 Οκτωβρίου 2018