Κάποτε τα rookies των ομάδων κουβαλούσαν τις τσάντες και τα παπούτσια των παλιών παικτών.

Τώρα η παράδοση επιβάλλει να χορεύουν σε κάποιο από τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια.

Αυτό συνέβη και χθες στο Σακραμέντο με τους Χάρι Γκιλς και Μάρβιν Μπάγκλεϊ να δείχνουν τις χορευτικές τους ικανότητες,

.@HGiiizzle & @MB3FIVE steal the show in the Rookie Dance-Off pic.twitter.com/5sEcMfsHoV

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 7 Οκτωβρίου 2018